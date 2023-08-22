В Москву снова пришел "хлопок": в окрестностях столицы России жаловались на громкие взрывы

В Московской области ночью 22 августа снова раздавались громкие взрывы и цветущий "хлопок". оккупанты жаловались, что город снова вроде бы "атакуют беспилотники".

Об этом сообщают российские СМИ. Кроме того, в результате атаки на российскую столицу есть также повреждения в одном из многоэтажных домов, передает 24 Канал.

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На подступах к Москве снова что-то происходило

Российские пропагандисты рассказывали, что из Москвы и Подмосковья поступают сообщения о новой атаке беспилотников и звуках взрывов. Да, их слышали жители подмосковного Красногорска и московского района Строгино.

Окрестности Москвы снова атаковали неизвестные БПЛА: смотрите видео

Впоследствии в сети появились кадры столба дыма, образовавшегося на месте событий в Строгино. Кроме того, три главных московских аэропорта, в том числе "Внуково" и "Домодедово" снова закрыли из-за угрозы "неизвестных летательных аппаратов".

В Строгино видели черный столб дыма: смотрите видео

Оккупанты также сообщали и о работе ПВО в Москве. Так, мэр города Сергей Собянин объявил, что западнее Москвы якобы сбили два беспилотника.

В Москве якобы работала российская ПВО: смотрите видео

Также, по сообщениям росСМИ, в результате атаки пострадал многоэтажный дом на Красногорском бульваре в Москве. Там также дополнили, что один из БПЛА якобы упал у здания правительства Московской области, а другой у шоссе.

В Москве в результате атаки пострадала многоэтажка / Фото из российских телеграм-каналов

На снимках можно увидеть, что из окон выбило москитные сетки. Также очевидцы сняли неизвестный кусок металла, похожий на часть беспилотника.

В Москве у многоэтажки заметили кусок металла: смотрите видео

В конце концов, прокомментировали атаку в российском минобороны. Там заявили, что этой ночью над территорией России сбили четыре запущенных ударных беспилотника: два в пограничной Брянской области, еще два – под Москвой.

Что говорят очевидцы о взрывах

Российские пропагандисты также спросили у местных жителей, что именно происходило у места событий. Да, россиянка жаловалась, что она сначала слышала "громкий бабах, очень сильный", а затем "завыли сигнализации в машинах" и она "выбегала из дома".

Россиянка жаловалась об атаке "беспилотника": смотрите видео

Кроме того, в сети появились кадры момента взрыва в окрестностях Москвы. Так, небо стало красного цвета, а после этого образовался звук взрыва.

Момент взрыва в окрестностях Москвы: смотрите видео

В российских аэропортах ограничивали прибытие рейсов

Впоследствии в росавиации рассказали, что рейсы в московские аэропорты "Внуково" и "Домодедово" ограничивались для безопасности при атаке "неизвестных беспилотников". В частности, в организации отметили, что 9 рейсов были перенаправлены в запасные аэропорты.

Представители росавиации сказали, что сейчас "все воздушные гавани столицы" и аэропорт "Жуковский" якобы работают в штатном режиме.

Недавно в Москве также закрывали аэропорты из-за "атаки"