Неужели "Шахеды" заблудились: в Москве жалуются на массовою атаку БпЛА, повреждены высотки

В России заявили, что ночью 30 мая в Москве неизвестные беспилотники якобы повредили 3 многоэтажки. Также в Подмосковье раздались неизвестные звуки взрывов.

Инцидент произошел после массированной атаки оккупантов на Киев. Российские телеграмм-каналы заявили, что под утро в столице России раздались взрывы. По их данным, причиной стали неизвестные беспилотники.

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В Москве заявили, что БПЛА якобы "атаковали" дома

Сначала россияне сообщили о взрыве в квартире на 25-м этаже жилой многоэтажки на улице Атласова в Новой Москве. В результате в нескольких квартирах вблизи вылетели стекла. На место прибыли московские экстренные службы.

Сообщается, что причиной взрыва в многоэтажке якобы мог стать БПЛА. В момент происшествия в квартире на 25 этаже находились три человека, но они самостоятельно покинули дом и никто не пострадал.

Также россияне публикуют видео с места происшествия, на которых наспех показывают обломки, похожие на части беспилотника. В настоящее время территория оцеплена.

Обломки беспилотника: смотрите видео

Местные СМИ сообщают, что неизвестный предмет ударился в стену технического этажа над окнами квартиры. Обломки, а также куски бетона и кровли рухнули на землю. Разрушения незначительны, людей и авто не задело.

Также россияне сообщают о похожей ситуации на Профсоюзной улице. Они заявили, что БПЛА якобы влетел в окно на 16 этаже, повреждены стекла. Пострадавших нет, однако жителей дома были эвакуированы из-за того, что в поврежденной квартире стоит газовый баллон.

Россияне уже показывают обломки неизвестного летательного объекта:



Обломки БпЛА в Москве / Фото РосСМИ

Впоследствии в сети заявили, что якобы "атакован" еще один дом. Предварительно обломки упали на Ленинском проспекте. Сейчас место оцеплено, работают саперы.

БпЛА, который видели над Москвой: смотрите видео

В Подмосковье работала ПВО

После этих сообщений, утром в России заявили, что жители Подмосковных Одинцово, Красногорска, Новой Риги и столичного района Кунцево услышали звуки взрывов.

Впоследствии оккупанты сказали, что в Подмосковье за утро якобы сбито более 10 беспилотников. Большинство из них – в Истринском, Красногорском и Одинцовском районах.

В сети публикуют фото, на котором виден белый дым. Вероятно, работа ПВО.

Эпическое видео с "хлопком" в Москве: смотрите видео

Пока неизвестно, что именно случилось в Москве. Не исключено, что это может быть и провокацией врага, чтобы отвлечь внимание от массированной атаки беспилотниками на Киев, которая произошла 30 мая. В результате российского террора ночью погиб 1 мирный человек.