Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. Он заметил, что целью атаки были военные объекты, которых на территории страны-террористки тысячи. Один из дронов все же упал на территории вражеского минобороны.

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Влияет на верхушку

Террористические путинские власти жестко ограничивают утечку любой информации, особенно когда это касается ее поражений. Ведь во время атаки сбить БпЛА не смог даже хваленый российский ЗРГК "Панцирь". Вроде бы против дронов россияне применили РЭБ, в результате чего ударило по гражданскому объекту.

Хорошие новости об очередной атаке на Москву поднимают настроение и дух украинцев. Нам очень приятно видеть, что в российской столице что-нибудь происходит. Жаль, что рядовые россияне полностью не владеют информацией, а знают только то, что им позволено знать.

Это влияет на верхушку, что полезно для нас. Ведь российские власти сидят и видят, что диктатор Владимир Путин облажался,

– сказал политтехнолог.

Если мы смотрим на три или четыре месяца назад, то кажется, что картина не сильно меняется, однако это не так. Ранее россияне не могли представить, что хоть один беспилотник залетит на территорию России, а сейчас радуются, что он не попал в минобороны.

Да, в Москву попали, в центр попали, в Комсомольский проспект тоже, но в минобороны не попали,

– отметил Шейтельман.

В российской верхушке до полномасштабного вторжения никто подумать не мог, что на территории страны-агрессорки будут происходить подобные вещи.

"Я сейчас не о тех, кто непосредственно с Путиным, а, например, мэрия Москвы и другие. Вот по ним мы наносим психологический удар", – добавил политтехнолог.

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