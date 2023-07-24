Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. Він зауважив, що ціллю атаки були військові об'єкти, яких на території країни-терористки тисячі. Один із дронів все ж таки впав на території ворожого міноборони.

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Впливає на верхівку

Терористична путінська влада жорстко обмежує витік будь-якої інформації, особливо коли це стосується її поразок. Адже під час атаки збити БпЛА не зміг навіть хвалений російський ЗРГК "Панцир". Начебто проти дронів росіяни застосували РЕБ, внаслідок чого вдарило по цивільному об'єкту.

Хороші новини про чергову атаку на Москву підіймають настрій та дух українців. Нам дуже приємно бачити, що в російській столиці щось відбувається. Шкода, що пересічні росіяни повністю не володіють інформацією, а знають лише те, що їм дозволено знати.

Це впливає на верхівку, що корисно для нас. Адже російська влада сидить й бачить, що диктатор Владімір Путін облажався,

– сказав політтехнолог.

Якщо відсьогодні ми дивимось на три чи чотири місяці назад, то здається, що картина не сильно змінюється, проте це не так. Раніше росіяни не могли уявити, що хоч один безпілотник залетить на територію Росії, а зараз радіють, що він не влучив в міноборони.

Так, у Москву влучили, в центр влучили, у Комсомольський проспект теж, але ж у міноборони не влучили,

– зазначив Шейтельман.

У російській верхівці до повномасштабного вторгнення ніхто подумати не міг, що на території країни-агресорки відбуватимуться подібні речі.

"Я зараз не про тих, хто безпосередньо з Путіним, а, наприклад, мерія Москви та інші. Ось по ним ми завдаємо психологічного удару", – додав політтехнолог.

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