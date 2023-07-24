Про те що у Москві невідомі перерізали та викрали понад кілометр кабелю оборонного відомства, повідомили у понеділок, 24 липня, російські ЗМІ, – інформує 24 Канал. Вартість викраденого дроту оцінюють у 5 мільйонів рублів. Це близько 1,5 мільйона гривень.

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Крадіжка кабелю у Москві

Як пишуть пропагандисти, відсутність кабелю помітив співробітник міноборони разом із представником "Воєнтелекома". Сталося це під час перевірки об'єкта електрозв'язку в адміністративному окрузі на сході Москви після фіксації збою.

Отже, виявилося, що на місці не вистачає понад кілометр дорогого обладнання – кабелю, ціна якого за метр може сягати 5 тисяч рублів.

Таким чином матеріальні збитки можуть бути оцінені більш ніж у 5 мільйонів рублів. Поліція поки що проводить перевірку,

– написала одна з кремлівських помийок.

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