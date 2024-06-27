Взрывы в нескольких регионах Украины в результате комбинированной атаки России: хронология 855 дня войны
Россия не прекращает попыток захватить Украину. Так, враг атакует наши регионы ракетами и "Шахедами", а также не прекращает действий на фронте.
Какова ситуация на линии фронта, в дипломатии и в украинском тылу – читайте в тексте 24 Канала.
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Воздушные силы ВСУ предупредили о пуске беспилотников типа "Шахед". Взрывы слышали по меньшей мере в Хмельницкой области. Мониторинговые телеграм-каналы предупреждали о звуках взрывов в Полтавской области. На регион летела вражеская ракета. Россия запустила по Украине крылатые ракеты типа "Калибр". В Хмельницкой области, на Прикарпатье и в Киеве раздавались взрывы.
"Шахеды" били по Западу Украины
Взрывы на Полтавщине
Россия атаковала ракетами
Воздушные силы ВСУ предупредили о пуске беспилотников типа "Шахед".
Взрывы слышали по меньшей мере в Хмельницкой области.
Мониторинговые телеграм-каналы предупреждали о звуках взрывов в Полтавской области. На регион летела вражеская ракета.
Россия запустила по Украине крылатые ракеты типа "Калибр". В Хмельницкой области, на Прикарпатье и в Киеве раздавались взрывы.