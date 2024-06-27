Взрывы в нескольких регионах Украины в результате комбинированной атаки России: хронология 855 дня войны

Россия не прекращает попыток захватить Украину. Так, враг атакует наши регионы ракетами и "Шахедами", а также не прекращает действий на фронте.

Какова ситуация на линии фронта, в дипломатии и в украинском тылу – читайте в тексте 24 Канала.

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