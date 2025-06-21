Россияне атаковали Черниговщину "Шахедами": погиб человек

Вечером 21 июня враг обстрелял Нежин ударными беспилотниками типа "Шахед". Мэр сообщил о десятке взрывов в городе и призвал жителей находиться в безопасных местах – позже появилась информация о последствиях удара.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Нежина Александра Кодолу.

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Обстрел Нежина 21 июня

Городской голова заявил, что российские захватчики обстреливают город Нежин Черниговской области ударными дронами типа "Шахед".

Сейчас зафиксировано 10 взрывов на окраине города и 1 взрыв за пределами общины, в соседнем населенном пункте,

– рассказал он.

У Нацполиции рассказали о последствиях атаки. Правоохранители подчеркнули, что в результате ударов есть разрушения и повреждения жилых домов. Погиб мужчина 1958 года рождения.

Оккупанты повредили жилой дом / Фото Нацполиции

Последствия вражеского удара по Черниговщине / Фото Нацполиции

Александр Кодола призвал жителей города находиться в безопасных местах и следить за официальными сообщениями.

По состоянию на 21:13 угроза остается для Киевской, Сумской, Черниговской и Полтавской областей. Там объявлена воздушная тревога.

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