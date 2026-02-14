Укр Рус
24 Канал Главные новости Взрывы в Николаеве: город –под атакой дронов
14 февраля, 21:58
2
Обновлено - 22:08, 14 февраля

Взрывы в Николаеве: город –под атакой дронов

София Рожик
Основные тезисы
  • В Николаеве вечером 14 февраля прогремели взрывы из-за атаки дронов.
  • Местные власти пока не сообщали о возможных последствиях атаки.

Взрывы вечером 14 февраля прогремели в Николаеве. Город находится под атакой дронов.

Об этом пишет Суспильное.

Смотрите также С реактивными двигателями и могут нести другие дроны: Зеленский рассказал, как изменились "Шахеды"

Что известно о взрывах в Николаеве?

Воздушную тревогу в Николаевской области объявили в 21:47.

Воздушные силы предупреждали о движении вражеских беспилотников на юге. В частности, БпЛА фиксировали из акватории Черного моря в направлении Херсонщины в 21:39. А через 10 минут – БпЛА в направлении Николаева с юга.

Громко в Николаеве было примерно в 21:56.

О возможных последствиях местные власти пока не сообщали.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозу ударных БпЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в нашем телеграм-канале.

Последние атаки на Украину