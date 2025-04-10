Тяжелая ночь: детали ударов российских БпЛА по Николаеву

В ночь на 10 апреля Россия ударила ударными беспилотниками по Николаеву. Обломки и взрывная волна повредили несколько десятков многоквартирных домов.

Как рассказал корреспондент 24 Канала из Николаева Александр Матюшенко, это была сложная ночь для Николаева. Оккупанты ударили "Шахедами" около 2:45. Российская атака нанесла много убытков.

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Какие последствия удара по Николаеву

По словам корреспондента, известно об 11 пострадавших. По состоянию на утро 10 апреля в Николаевской ОГА сообщали, что 29-летняя женщина и 59-летний мужчина находятся в больнице.

Обломки беспилотников и взрывная волна повредила около трех десятков многоквартирных домов, более 30 автомобилей, 30 гаражей и административное здание.

Последствия удара по Николаеву / Фото Николаевская ОГА

В результате атаки также возникли пожары в одной из квартир и на территории гаражного кооператива. ГСЧС привлекла 9 единиц техники и 47 спасателей.

Был страшный шум. Аж дом содрогнулся. Сосед мой пострадал. Ему побило голову стеклом,

– рассказала местная жительница.

С самого утра коммунальщики помогают людям с побитыми окнами и перекрытием крыши. Представители Николаевской ОВА фиксируют ущерб, чтобы люди могли податься на программу "єВідновлення". А правоохранители фиксируют последствия очередного военного преступления России.

Добавим, предыдущий обстрел Николаева "Шахедами" произошел в ночь на 6 апреля. Тогда в результате атаки было 4 раненых.