Тяжелая ночь: детали ударов российских БпЛА по Николаеву
- В ночь на 10 апреля Россия ударила "Шахедами" по Николаеву. Известно об 11 пострадавших.
- Обломки беспилотников и ударная волна повредила около 30 многоквартирных домов.
- Корреспондент 24 Канала рассказал о последствиях обстрела Николаева.
В ночь на 10 апреля Россия ударила ударными беспилотниками по Николаеву. Обломки и взрывная волна повредили несколько десятков многоквартирных домов.
Как рассказал корреспондент 24 Канала из Николаева Александр Матюшенко, это была сложная ночь для Николаева. Оккупанты ударили "Шахедами" около 2:45. Российская атака нанесла много убытков.
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Какие последствия удара по Николаеву
По словам корреспондента, известно об 11 пострадавших. По состоянию на утро 10 апреля в Николаевской ОГА сообщали, что 29-летняя женщина и 59-летний мужчина находятся в больнице.
Обломки беспилотников и взрывная волна повредила около трех десятков многоквартирных домов, более 30 автомобилей, 30 гаражей и административное здание.
Последствия удара по Николаеву / Фото Николаевская ОГА
В результате атаки также возникли пожары в одной из квартир и на территории гаражного кооператива. ГСЧС привлекла 9 единиц техники и 47 спасателей.
Был страшный шум. Аж дом содрогнулся. Сосед мой пострадал. Ему побило голову стеклом,
– рассказала местная жительница.
С самого утра коммунальщики помогают людям с побитыми окнами и перекрытием крыши. Представители Николаевской ОВА фиксируют ущерб, чтобы люди могли податься на программу "єВідновлення". А правоохранители фиксируют последствия очередного военного преступления России.
Добавим, предыдущий обстрел Николаева "Шахедами" произошел в ночь на 6 апреля. Тогда в результате атаки было 4 раненых.