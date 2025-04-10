Як розповів кореспондент 24 Каналу із Миколаєва Олександр Матюшенко, це була складна ніч для Миколаєва. Окупанти вдарили "Шахедами" близько 2:45. Російська атака завдала багато збитків.

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Які наслідки удару по Миколаєву

За словами кореспондента, відомо про 11 постраждалих. Станом на ранок 10 квітня в Миколаївській ОВА повідомляли, що 29-річна жінка та 59-річний чоловік перебувають у лікарні.

Уламки безпілотників та вибухова хвиля пошкодила близько трьох десятків багатоквартирних будинків, понад 30 автомобілів, 30 гаражів та адміністративну будівлю.

Наслідки удару по Миколаєву / Фото Миколаївська ОВА

Внаслідок атаки також виникли пожежі в одній із квартир та на території гаражного кооперативу. ДСНС залучила 9 одиниць техніки та 47 рятувальників.

Був страшенний шум. Аж дім здригнувся. Сусід мій постраждав. Йому побило голову склом,

– розповіла місцева мешканка.

З самого ранку комунальники допомагають людям з побитими вікнами та перекриттям даху. Представники Миколаївської ОВА фіксують шкоду, щоб люди могли податися на програму "єВідновлення". А правоохоронці фіксують наслідки чергового воєнного злочину Росії.

Додамо, попередній обстріл Миколаєва "Шахедами" стався в ніч на 6 квітня. Тоді внаслідок атаки було 4 поранених.