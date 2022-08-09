Меняют версии, как "перчатки": в России придумали "окончательную" версию взрывов в Крыму

россияне не могут определиться с "официальной" версией взрывов в оккупированном Крыму. Они говорят о "нарушении пожарной безопасности".

Российские СМИ, ссылаясь на свои источники в минобороны, изменили окончательную версию взрывов. Ранее говорили, что на аэродроме в Новофедоровке сдетонировали боеприпасы, передает 24 канал.

В Крыму прогремели взрывы у военного аэродрома: все, что известно

Теперь говорят, что взрывы – следствие нарушения требований пожарной безопасности.

Признаков и фактов умышленного влияния на боеприпасы с целью подрыва на аэродроме Новофедоровка нет,

– уверяют оккупанты.

Что известно о взрывах в Крыму

Нарушение пожарной безопасности, как утверждают россияне, повлекло за собой 15 громких взрывов в селе Новофедоровка Сакского района. В частности, на территории военного аэродрома кафиров.

Минобороны России сразу же выступило с заявлением, что на аэродроме сдетонировали боеприпасы. Уверяли, что все хорошо, никто не пострадал, а техника не была повреждена. Правда, версия так называемого "главы" Крыма Аксенова несколько отличалась. Он поехал на место происшествия и сказал, что 5 человек получили ранения. Более того, один человек якобы погиб.

россияне в панике сбегают из района, где произошли взрывы. Въезд в Федоровку ограничили и даже объявили об эвакуации.

Событие прокомментировали и в Минобороны Украины . Отмечается, что факт пожара может быть использован страной-террористом в информационной войне.

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