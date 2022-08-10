Пострадавшие таки есть: оккупанты заявили о более десятка травмированных после взрывов в Новофедоровке
10 августа 2022 , 10:44Читати новину українською
оккупанты говорят, что возросло количество пострадавших в результате взрывов в Крыму. Раньше в минобороны россии утверждали, мол, никто не пострадал.
Однако 10 августа российские СМИ пишут о 13 пострадавших, передает 24 канала. Среди них вроде бы двое детей.
Кстати В Крыму раздались взрывы у военного аэродрома: все, что известно
Десять оказали помощь в сакской больнице. Пишут, что их отпустили домой. Один пациент пока находится в стационаре. Еще двое сами обратились в симферопольскую больницу.
В российских телеграмм-каналах обнародовали видео, как от взрывной волны в супермаркете выбило окна.
Взрывы в Новофедоровке: что известно
- 9 августа во временно оккупированном Крыму раздались взрывы. В частности, на военном аэродроме россиян в Новофедоровке. Именно оттуда взлетали истребители и бомбардировщики, атаковавшие Юг Украины.
- Поначалу россияне придумали, что на аэродроме детонировали боеприпасы. Наконец, объяснили инцидент нарушением пожарной безопасности .
- Сказали, что техника не повреждена, а пострадавших нет.
- Затем в сети показали полное видео взрывов , противоречащее этой версии. В результате атаки самолеты уничтожили, а окна в домах в километре от эпицентра вылетели.
- Так называемый "глава" Крыма Аксенов заявил, что пострадавшие все-таки есть, сначала говорили о пяти. Более того, один человек якобы погиб.