В Одессе сразу после тревоги раздались взрывы: была атака вражескими беспилотниками

Ночью 19 апреля в Одессе раздались взрывы. Предварительно работало ПВО. Регион с Юга враг атаковал "Шахидами".

Ночью 19 апреля в Одесской области была объявлена воздушная тревога. После сирены в городе раздались взрывы. Об этом сообщает корреспондентка 24 канала.

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Что известно о взрывах в Одессе

Представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в своем телеграмм-канале опубликовал стикеры, которые намекают на успешную работу ПВО. Он записал голосовое сообщение, в котором призывает одесситов доверять только проверенным источникам.

Также Братчук отмечает, что не стоит фотографировать последствия вражеской атаки, или работу ПВО. Так как такие снимки могут помочь врагу.



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В Monitor сообщили в 01:51, что ракета или фальш-цель летит в направлении Одесщины. Впоследствии известили о работе ПВО. Как оказалось, была сбита БпЛА.

Также писали о том, что в направлении Одессы двигались еще несколько беспилотников России.

Местные СМИ сообщали, что враждебные цели находились в воздухе. "Советуем не подходить к окнам, потому что летают низко", – говорилось в сообщениях.

Журналисты Суспильного в 02:13 сообщили о повторных взрывах в городе. Впоследствии мониторинговые телеграмм-каналы сообщили, что есть как сбитые, так и не сбитые цели врага. Власти города призывали дождаться официальной информации и не распространять фото и видео возможных попаданий. В 3 ночи раздался отбой воздушной тревоги.

Отметим, что сигнал воздушной тревоги также звучал в Запорожье и Днепропетровской области. Ее объявляли из-за активности тактической авиации в Азовском море. К счастью, обошлось без пусков.

Взрывы в Черноморске

Региональные СМИ писали о взрывах в Черноморске. Отмечали что там работает ПВО.

В Monitor также пишут о том, что тактическая авиация противника активна над Азовским морем.

Вражеские дроны атаковали Запорожскую область

Во вторник, 18 апреля, в Запорожской области сбили 6 дронов-камикадзе "Шахид".

В Воздушном командовании "Восток" сообщили, что подразделениями зенитных ракетных войск и мобильными огневыми группами воздушного командования уничтожены 7 вражеских БпЛА, из них 6 дронов-камикадзе типа "Shahed-136". В районе Запорожья обезврежены 6 беспилотников, еще один дрон ОТР "Орлан-10" – сбили на окраинах Днепра.