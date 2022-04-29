Взрывы в Одессе: наши военные выполняют плановые морские артиллерийские стрельбы
29 апреля 2022 , 10:31Читати новину українською
Источник:телеграм-канал "Одеса. Официально"
В Одессе слышны взрывы, однако причин для паники нет. Украинские военные выполняют плановые морские стрельбы в районе Одесского залива.
Сообщения о взрывах в Одессе появились в СМИ около 10 утра. Однако командование "Юг" успокоило жителей города.
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Одесситов призывают сохранять спокойствие
Городской совет Одессы призывает граждан сохранять спокойствие, поскольку звуки взрывов не вызваны враждебными атаками.
Силы охраны и обороны выполняют плановые артиллерийские стрельбы в районе Одесского залива. Сохраняйте спокойствие, доверяйте защитникам Украины, не информируйте врага,
– призывали в мэрии.
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