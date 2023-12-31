Россияне в предновогодние волнами запускают по Украине ударные дроны типа "Шахед". Однако даже в праздничные дни Воздушные Силы удерживают оборону и охраняют покой украинцев.

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Взрывы на Юге

Местные жители Одесской области сообщают о взрывах, прогремевших во время воздушной тревоги в регионе. Громкие звуки одесситов слышали примерно в 18:31. Впоследствии Воздушные Силы сообщили, что взрывы являются следствием работы ПВО по запущенным Россией "Шахедам".

По состоянию на 18.40 воздушная тревога продолжается во многих областях. Россияне запустили новую группу дронов-камикадзе и существует угроза применения баллистики из Крыма.

Мониторинговые паблики сообщают о запуске новых дронов из акватории Черного моря в район Одесской области. Курс полета северо-западный. На регион движется 1 – 2 ударных беспилотника.

Российский террор Украины