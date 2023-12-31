Росіяни у передноворіччя хвилями запускають по Україні ударні дрони типу "Шахед". Однак навіть у святкові дні Повітряні Сили тримають оборону та охороняють спокій українців.

Дивіться також "Все (не) закінчиться до Різдва"․ Чому світ палає, а війни стають довшими і жорстокішими

Вибухи на Півдні

Місцеві жителі Одеської області повідомляють про вибухи, що пролунали під час повітряної тривоги у регіоні. Гучні звуки одесити чули приблизно о 18:31. Згодом Повітряні Сили повідомили, що вибухи є наслідком роботи ППО по запущених Росією "Шахедам".

Станом на 18:40 повітряна тривога триває у багатьох областях. Росіяни запустили нову групу дронів-камікадзе та існує загроза застосування балістики з Криму.

Моніторингові пабліки повідомляють про запуски нових дронів з акваторії Чорного моря у район Одеської області. Курс польоту північно-західний. На регіон рухається 1 – 2 ударних безпілотники.