Россия атаковала Одессу: 8 человек пострадали, в городе отключились свет и вода

Россия в очередной раз ударила по Одессе и пригороду ночью 9 августа. На область летели скоростные ударные средства. Предварительно, враг ударил баллистикой.

О последствиях вражеской атаки на Одессу рассказал глава МВА Сергей Лысак.

Как обстоят дела с пострадавшими?

На данный момент известно о шести пострадавших. Им оказывается вся необходимая помощь. В нескольких районах города разрушены жилые дома. Также горели автомобили.

Враг нанес баллистический удар по Одессе / Фото ОВА

Около 8 часов утра в ОВА сообщили, что число пострадавших возросло до восьми. Состояние семерых из них врачи оценивают как средней тяжести. Большинство получили осколочные ранения.

Враг применил несколько десятков ракет и дронов: повреждены объекты инфраструктуры и жилая застройка. Наибольшие разрушения понесла Одесса. В двух районах повреждены и частично разрушены несколько жилых домов. Также в результате обстрела были уничтожены и повреждены автомобили жителей.

На местах ударов работают спасатели, медики и коммунальные службы. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Правоохранители документируют очередные военные преступления России против мирного населения.

Что известно о последствиях атаки?

Около 8 утра в части Одессы отключилось электричество из-за локальной аварии в сети, сообщили на сайте ДТЭК. Речь идет о части Одесского, Приморского, Хаджибейского и Пересыпского районов. Специалисты работают над восстановлением электроснабжения.

В 10:40 Олег Кипер сообщил, что в части Одессы и Одесского района до сих пор фиксируются отключения электроэнергии для бытовых потребителей. Также в некоторых районах города отмечаются перебои с подачей воды и мобильной связью.

Во все районы города организована доставка технической воды. Также работают бюветы.

Энергетики и коммунальные службы работают над скорейшей ликвидацией последствий атаки и полным восстановлением всех услуг.

Что известно об ударе по Одессе?

В 3:31 Воздушные силы объявили об угрозе применения баллистического оружия. Через мгновение военные сообщили о высокоскоростном объекте в Одесской области, двигавшемся по северо-западному курсу. И сразу же появилась информация о взрывах в пригороде Одессы. По предварительным данным, враг применил "Искандер".

Впоследствии появилась информация от Воздушных сил о новых ракетах, которые уже направлялись на Одессу. Через несколько минут в городе раздались новые взрывы. Во время этой атаки Россия нанесла удар "Ониксами".

Добавим, что кроме ракет, на город также направляются несколько групп ударных БПЛА. По предварительным данным, около 20 дронов. Более того, в Черном море еще находится Су-34, который, вероятно, выпустил крылатые ракеты.

В 4 часа утра враг снова нанес удар баллистическими ракетами, предположительно "Искандером". На этот раз ракеты прилетели по Черноморску.

По состоянию на 4:30 атака на Одессу продолжалась. Сообщалось о новых взрывах.

В 4:37 объявили об отмене угрозы применения баллистического оружия. Правда, угроза "Шахедов" по-прежнему сохранялась.

В 5 утра в направлении Одесской области снова летела ракета и снова поступали сообщения о взрывах. По предварительным данным, Россия нанесла удар сверхзвуковой противорадиолокационной ракетой Х-31П.

В Военно-воздушных силах сообщили, что Россия ночью совершила атаку на Одесскую область с использованием баллистических, противокорабельных и противорадиолокационных ракет: "Искандер-М"/"С-400", "Оникс", Х-31П.

Кроме того, противник запустил по Украине 202 беспилотника и барражирующие боеприпасы "Бандероль". Основное направление удара – Одесская область. ПВО сбила / подавила 174 дрона и пять "Бандеролей".

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Добавим, что Россия чуть ли не ежедневно наносит удары по Одессе и области. Сюда прилетают как ударные БПЛА, так и баллистические ракеты. В последний раз в результате обстрелов пострадал стадион "Черноморец". Также ранения получили два человека.