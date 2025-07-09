Взрывы в Одесской области: Россия ударила баллистикой

Россия продолжает терроризировать Одесскую область обстрелами. Днем 9 июля взрыв прогремел в пределах области.

Россия ударила баллистикой. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мониторинговые каналы.

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Что известно о взрыве в Одесской области

Воздушную тревогу в Одесской области объявили в 12:43.

Внимание! Угроза применения баллистического вооружения с юга!

– писали в Воздушных силах.

За 3 минуты появилось предупреждение о скоростной цели на юг Одесской области.

Мониторы, в частности, призвали пройти в укрытие Затоку, а затем сообщили об опасности для Тузлы.

Громко в области было уже через несколько минут – в 12:48.

К слову, оперативно о тревогах, ракетную опасность, угрозу ударных БпЛА для всех областей, взрывы, а также о последствиях российских атак читайте в телеграмм-канале 24 Канала.

"Не оставляем укрытий, есть еще выход ракеты", – писали мониторинговые каналы в 12:57.

Сейчас местные власти не комментировали возможные последствия атаки.