Взрывы в Одесской области: Россия ударила баллистикой
- Днем 9 июля в Одесской области прогремел взрыв из-за российского баллистического удара.
- Воздушную тревогу объявили в 12:43, и взрывы были зафиксированы в 12:48.
Россия продолжает терроризировать Одесскую область обстрелами. Днем 9 июля взрыв прогремел в пределах области.
Россия ударила баллистикой. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мониторинговые каналы.
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Что известно о взрыве в Одесской области
Воздушную тревогу в Одесской области объявили в 12:43.
Внимание! Угроза применения баллистического вооружения с юга!
– писали в Воздушных силах.
За 3 минуты появилось предупреждение о скоростной цели на юг Одесской области.
Мониторы, в частности, призвали пройти в укрытие Затоку, а затем сообщили об опасности для Тузлы.
Громко в области было уже через несколько минут – в 12:48.
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"Не оставляем укрытий, есть еще выход ракеты", – писали мониторинговые каналы в 12:57.
Сейчас местные власти не комментировали возможные последствия атаки.