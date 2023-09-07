Во временно оккупированной Горловке раздались взрывы: в небо взвился черный дым

Во временно оккупированной с 2014 года Горловке Донецкой области прогремели взрывы. В сети стали публиковать кадры с черным дымом.

В местных телеграмм-каналах написали, что тревожно российским захватчикам в Горловке стало ориентировочно в 14:03 7 сентября 2023 года. Перед этим взрывы у россиян раздавались утром во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области, пишет 24 Канал.

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Какая ситуация в Горловке после взрывов

После взрывов у российских захватчиков в телеграм-канале monitor сообщили, что у россиян есть попадания. Официально украинские власти или оккупанты еще не комментировали ситуацию.

Сообщают, что в результате обстрела Горловки возникло возгорание трансформаторной подстанции "Приканальная" и обесточивание фильтровальной станции №1,

– вероятно, снова соврали в местных пророссийских телеграм-каналах.



Черный дым после взрывов в Горловке / Фото из телеграм-канала monitor



Громко россиянам в Горловке 7 сентября / Фото с телеграм-канала "Типичный Донецк"

Последствия взрывов в Горловке: смотрите видео

Громко в российских Горловке: смотрите видео из города

Что происходило утром в Мариуполе: коротко