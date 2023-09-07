Во временно оккупированной Горловке раздались взрывы: в небо взвился черный дым
Во временно оккупированной с 2014 года Горловке Донецкой области прогремели взрывы. В сети стали публиковать кадры с черным дымом.
В местных телеграмм-каналах написали, что тревожно российским захватчикам в Горловке стало ориентировочно в 14:03 7 сентября 2023 года. Перед этим взрывы у россиян раздавались утром во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области, пишет 24 Канал.
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Какая ситуация в Горловке после взрывов
После взрывов у российских захватчиков в телеграм-канале monitor сообщили, что у россиян есть попадания. Официально украинские власти или оккупанты еще не комментировали ситуацию.
Сообщают, что в результате обстрела Горловки возникло возгорание трансформаторной подстанции "Приканальная" и обесточивание фильтровальной станции №1,
– вероятно, снова соврали в местных пророссийских телеграм-каналах.
Черный дым после взрывов в Горловке / Фото из телеграм-канала monitor
Громко россиянам в Горловке 7 сентября / Фото с телеграм-канала "Типичный Донецк"
Последствия взрывов в Горловке: смотрите видео
Громко в российских Горловке: смотрите видео из города
Что происходило утром в Мариуполе: коротко
- Тревожным для российских захватчиков оказалось утро 7 сентября 2023 года во временно оккупированном Мариуполе. В частности, два взрыва прогремели в Мариуполе, еще один – в районе Мангуша. По словам советника мэра города Петра Андрющенко, было громко.
- Чиновник рассказал, что после взрывов в городе вспыхнул пожар. Огонь возник возле торгового центра Порт-Сити. Более того, россияне якобы поднимали в небо свою авиацию. Речь шла о воздушных судах из Приморско-Ахтарского и Ростовского направления в сторону Запорожья.
- По состоянию на утро 7 сентября неизвестно, какие последствия взрывов у россиян. Однако громко было оккупантам утром и в Донецке. Петр Андрющенко рассказал, что там "хлопало" в Киевском районе временно оккупированного города.