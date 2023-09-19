В оккупированном Мелитополе прогремели взрывы: куда могло прилететь

Во временно захваченном российскими войсками Мелитополе в Запорожье прогремели мощные взрывы, их было не менее пяти. Вероятно, прилетело на военную базу россиян.

Об этом сообщил мэр Иван Федоров утром 19 сентября в телеграмме. По его словам, сейчас следует дождаться официальной информации от военных о результативности "хлопка".

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В пока оккупированном Мелитополе "певео" рашистов не успевает работать. Местные жители сообщают о более чем 5 взрывах.

– написал Федоров.

По его словам, громче всего было в районе "Автоцвета".

, на заводе "Автоцветлит" российские захватчики устроили военную базу.

Пока ни оккупационные власти, ни украинские военные не комментировали ситуацию. Хотя у окупантов это довольно привычная тактика. В них постоянно что-нибудь прилетает, взрывается, загорается.

Кратко о ситуации в Мелитополе

Только недавно, 15 сентября, Федоров тоже сообщал о мощных взрывах на оккупированной части Запорожья. Тогда, по его словам, взрывы раздавались в районе Мелитопольского аэропорта. Они были достаточно мощными, ведь слышали звуки жители всех близлежащих селений.

К слову, в оккупированных селах россияне заселяют в дома местных граждан своих солдат. Также враг часто проводит "зачистки", пытаясь контролировать население, которое имеет проукраинскую позицию, чтобы предупредить деятельность партизан.