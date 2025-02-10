Взрывы в Павлограде на Днепропетровщине: туда летела скоростная цель
Российские войска продолжают террор украинских городов и сел. Так, вечером 10 февраля в Павлограде прогремели взрывы.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные телеграмм-каналы и Суспильне.
Смотрите также В Одессе прогремели взрывы
Взрывы в Павлограде
Вечером 10 февраля в 19:43 в Воздушных силах предупредили о скоростной цели на востоке Днепропетровщины в северо-западном направлении.
Павлоград! В укрытие!,
– написали там через минуту.
Уже в 19:46 в местных телеграм-каналах сообщили, что в Павлограде слышали взрыв.
По данным одного из мониторинговых каналов, взрыв прогремел в пределах Павлограда. Там указывают, что была применена авиационная крылатая управляемая ракета.
Заметим, что по состоянию на 20:03 воздушная тревога в Днепропетровской области продолжается.
24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.