Взрывы в Павлограде на Днепропетровщине: туда летела скоростная цель

Российские войска продолжают террор украинских городов и сел. Так, вечером 10 февраля в Павлограде прогремели взрывы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные телеграмм-каналы и Суспильне.

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Взрывы в Павлограде

Вечером 10 февраля в 19:43 в Воздушных силах предупредили о скоростной цели на востоке Днепропетровщины в северо-западном направлении.

Павлоград! В укрытие!,

– написали там через минуту.

Уже в 19:46 в местных телеграм-каналах сообщили, что в Павлограде слышали взрыв.

По данным одного из мониторинговых каналов, взрыв прогремел в пределах Павлограда. Там указывают, что была применена авиационная крылатая управляемая ракета.

Заметим, что по состоянию на 20:03 воздушная тревога в Днепропетровской области продолжается.

24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.