Враг атаковал Павлоград: загорелся торговый комплекс

Российские войска провели атаку на Павлоград в Днепропетровской области, в результате чего загорелся торговый комплекс. По предварительным данным, один человек получил ранения.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

Что известно об ударе по Павлограду?

Оккупанты продолжают террор против мирных городов. В результате атаки в Павлограде вспыхнул масштабный пожар на территории торгового комплекса. В настоящее время уточняется информация о масштабах повреждений и других возможных последствиях российского удара. На месте работают соответствующие службы.

Мониторинговые каналы сообщали, что к городу приближались вражеские беспилотники. Впоследствии местные телеграм-каналы писали о взрывах, прогремевших в Павлограде.

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Последние атаки на Павлоград 30 июля

Россия нанесла удар по городу авиабомбой. В результате атаки погиб один человек, еще пятеро получили ранения, среди них двое парней 11 и 14 лет. Кроме того, в результате удара загорелись квартиры в пятиэтажном доме, повреждены шесть автомобилей. Трое пострадавших, в том числе двое детей, были госпитализированы в состоянии средней тяжести.

23 июля российские войска атаковали Павлоград КАБами, попав в производственный комплекс партнеров Star Brands. В результате удара погибли и были ранены работники предприятий, подрядчики и местные жители. Отметим, что, несмотря на атаку, компания заявила, что дефицита снеков не ожидается – производители имеют резерв готовой продукции, а поставки продолжатся без перебоев.

В результате российской атаки 20 июля погибли два человека, еще 16 пострадали, среди них дети. Также повреждены жилые дома и автомобили. После атаки стало известно, что Россия впервые применила КАБы по Павлограду, что свидетельствует об увеличении дальности российских управляемых авиабомб. Военный эксперт Игорь Романенко отмечает, что Россия модернизирует управляемые авиабомбы, пытаясь избивать ими все глубже по территории Украины. По его словам, Павлоград теперь оказался среди городов, куда россияне могут доставать КАБами.