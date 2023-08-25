Был прилет по Перевальному в Крыму, где базируется бригада береговой обороны: есть погибшие

В Симферопольском районе временно оккупированного Крыма сегодня, 25 августа, было громко. Вероятно, произошло попадание в место скопления российских оккупантов в селе Перевальном.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы. Отмечают, что в этом населенном пункте дислоцируется 126 отдельная гвардейская бригада береговой обороны черноморского флота России.

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"Сегодня в Перевальное прилетело – там дислоцируется 126-я отдельная гвардейская бригада береговой обороны черноморского флота", – говорится в сообщении.

Отмечают, что в результате "прилета" трое оккупантов погибли и "очень много" получили ранения. Их якобы доставили в госпиталь в Симферополе на улице Горького.



Перевальное на карте / Скриншот Google Maps

К слову, сегодня ночью в оккупированном Севастополе тоже раздавались взрывы. Оккупационные "власти" заявили об уничтожении 42-х беспилотников.

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Только вчера, 24 августа, около 5 утра произошло сражение на полуострове с участием авиации. У села Маяк на мысе Тарханкут слышали взрывы. Это место базирования радиолокационных станций (РЛС) россиян, а по периметру здесь подготовлены позиции для ПВО.

Впоследствии в ГУР МО подтвердили спецоперацию на территории оккупированного россиянами Крыма, отметив, что вылазка имела характер рейда. И она ясно показала, что полуостров находится в зоне досягаемости наших Сил обороны.

Кроме того, в ходе спецоперации украинские разведчики вывесили в Крыму украинский флаг.