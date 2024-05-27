Российская ПВО сбила малоразмерный воздушный шар в Подмосковье

Вечером 27 мая в Подмосковье была слышна работа противовоздушной обороны. Впоследствии российское минобороны отчиталось о ситуации.

Там сообщили, что ПВО сбила "воздушный шар". В то же время губернатор Московской области сообщил другую версию. Он заявил о "украинском дроне".

Смотрите также ВСУ остановили россиян на Харьковщине, враг оккупировал Уманское: как изменилась линия фронта за неделю

Заявление минобороны России

Вечером 27 мая в подмосковной Балашихе системы ЗРПК Панцирь-С2/C1 сбили воздушный шар.

Средства ПВО уничтожили над территорией Московской области малоразмерный воздушный шар,

– написало минобороны России.

Россияне сняли "неизвестный объект" в Балашихе: смотрите видео

Однако губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что система ПВО в Балашихе сбила беспилотник. Его обломки якобы упали на частный дом. По словам оккупанта, люди успели эвакуироваться, никто не пострадал. На месте работают оперативные службы России.

Стоит указать, что после этого случая самолеты изменили направления вылетов и посадок в столичные аэропорты в Подмосковье.

Взрывы в Луганске

Оперативно о взрывах, воздушные тревоги и актуальные новости Украины и мира читайте в нашем телеграмме.

В этот же вечер, практически одновременно с Подмосковьем, взрывы прогремели и в Луганске. Пока неизвестно, что стало целью, однако в сети уже активно публикуют кадры пожара. возникшего в городе.

Интересно, что местные СМИ сообщали, что взрывы слышали аж в Станице Луганской. Между тем россияне ожидаемо отчитываются якобы о работе ПВО.