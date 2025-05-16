В Подольске под Москвой масштабный пожар: там раздавались взрывы

В подмосковном Подольске в ночь на 16 мая прогремели мощные взрывы. Там возник масштабный пожар.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Что известно о масштабном пожаре в Подольске

В ночь на 16 мая в Подольске в Подмосковье прогремело по меньшей мере три взрыва в промышленной зоне машинно-испытательной станции.

На объекте возник масштабный пожар площадью более 1 500 квадратных метров. К тушению были привлечены 20 сотрудников и 7 единиц техники. Информация о пострадавших не поступала.

Масштабный пожар в Подольске: смотрите видео

По словам местных жителей, с места пожара периодически раздаются взрывы. Столб дыма видно за несколько километров.

Дым от пожара видно за несколько километров: смотрите видео

Уже утром в МЧС России сообщили, что пожар якобы был ликвидирован. РосСМИ сообщают, что горел вроде бы ангар с автомобилями.

В Подольске мог гореть ангар с автомобилями: смотрите видео

Интересно, что прокуратура рассматривает поджог, как возможную причину пожара. В то же время по словам руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко, взрывы в промышленной зоне прозвучали после атаки БпЛА.

Напомним, что не так давно в российском Татарстане горел завод КамАЗ, который является одним из крупнейших производителей грузовиков в России. Правда, о причине пожара не сообщалось.