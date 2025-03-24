В сети пишут о ряде взрывов на Прикарпатье: что говорят в ГСЧС, полиции и ОГА

В соцсетях и некоторых Telegram-каналах 24 марта начали массово распространять информацию о серии взрывов в горных районах Прикарпатья. Сообщения касались якобы взрывов в Буковеле, Косове, Делятине, Верховине, Краснике и Кутах.

Об этом рассказывает 24 Канал. Впоследствии появились уточнения, что взрывы якобы были зафиксированы в Делятине, Буковеле, Кутах и Верховине, однако официальные источники опровергли эту информацию.

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Что говорят в ГСЧС и полиции

В комментарии 24 канала в ГСЧС Ивано-Франковской области сообщили, что к спасателям не поступало никаких сообщений о взрывах. Информации о пострадавших также нет.

В полиции области, по информации Общественного, также опровергли эти сообщения. По данным сектора коммуникации, на линию 102 не поступало никаких обращений относительно взрывов.

В горных районах все спокойно,

– отметили в ведомстве.

Председатель Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук также прокомментировала ситуацию и призвала не паниковать.

Информация о серии взрывов на Прикарпатье не соответствует действительности! В области все спокойно. Берегите себя и родных!

– написала она.

В то же время стоит отметить, что в регионе могут проводиться учения или плановые работы, которые могли спровоцировать появление таких сообщений в соцсетях.



