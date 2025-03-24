Про це розповідає 24 Канал. Згодом з’явилися уточнення, що вибухи нібито були зафіксовані в Делятині, Буковелі, Кутах та Верховині, однак офіційні джерела спростували цю інформацію.
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Що кажуть у ДСНС та поліції
У коментарі 24 каналу в ДСНС Івано-Франківської області повідомили, що до рятувальників не надходило жодних повідомлень про вибухи. Інформації про постраждалих також немає.
У поліції області, за інформацією Суспільного, також спростували ці повідомлення. За даними сектору комунікації, на лінію 102 не надходило жодних звернень щодо вибухів.
У гірських районах все спокійно,
– зазначили у відомстві.
Голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук також прокоментувала ситуацію та закликала не панікувати.
Інформація про серію вибухів на Прикарпатті не відповідає дійсності! В області все спокійно. Бережіть себе і рідних!
– написала вона.
Водночас варто зазначити, що в регіоні можуть проводитися навчання або планові роботи, які могли спровокувати появу таких повідомлень у соцмережах.