Про це розповідає 24 Канал. Згодом з’явилися уточнення, що вибухи нібито були зафіксовані в Делятині, Буковелі, Кутах та Верховині, однак офіційні джерела спростували цю інформацію.

Читайте також У Сумах прогримів вибух: ворог здійснив ракетний удар, є пожежа та десятки постраждалих

Що кажуть у ДСНС та поліції

У коментарі 24 каналу в ДСНС Івано-Франківської області повідомили, що до рятувальників не надходило жодних повідомлень про вибухи. Інформації про постраждалих також немає.

У поліції області, за інформацією Суспільного, також спростували ці повідомлення. За даними сектору комунікації, на лінію 102 не надходило жодних звернень щодо вибухів.

У гірських районах все спокійно,

– зазначили у відомстві.

Голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук також прокоментувала ситуацію та закликала не панікувати.

Інформація про серію вибухів на Прикарпатті не відповідає дійсності! В області все спокійно. Бережіть себе і рідних!

– написала вона.

Водночас варто зазначити, що в регіоні можуть проводитися навчання або планові роботи, які могли спровокувати появу таких повідомлень у соцмережах.



