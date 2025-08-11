Ночные приключения продолжились: "добрые" дроны атаковали Москву еще и утром
- 11 августа Москву вплоть до утра атаковали дроны, всего было сбито не менее 7 беспилотников.
- На месте падения обломков работали специалисты экстренных служб.
В ночь на 11 августа Москву атаковали "добрые" дроны. Однако на этом взрывная ночь не закончилась –беспилотники летели на российскую столицу и утром.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина.
Что известно об атаке на Москву 11 августа?
Собянин в 9:35 сообщил, что российская "певео" якобы сбила 2 беспилотника, которые летели на Москву.
В 10:01 – снова 2, в 10:14 – 1, в 10:32 – еще 2.
Поэтому в целом утром понедельника к российской столице приблизились по меньшей мере 7 дронов.
На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб,
– 4 раза отчитывался Собянин.
Никаких других деталей о возможных последствиях он не сообщал.
Напомним, что еще 3 беспилотника атаковали Москву ночью. Их якобы тоже сбили на окраинах города.
Неспокойно было также в других российских областях. В частности, взрывы прогремели в Арзамасе Нижегородской области. Там расположен приборостроительный завод. Его атаковали дроны СБУ.