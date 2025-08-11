Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина.

Что известно об атаке на Москву 11 августа?

Собянин в 9:35 сообщил, что российская "певео" якобы сбила 2 беспилотника, которые летели на Москву.

В 10:01 – снова 2, в 10:14 – 1, в 10:32 – еще 2.

Поэтому в целом утром понедельника к российской столице приблизились по меньшей мере 7 дронов.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб,

– 4 раза отчитывался Собянин.

Никаких других деталей о возможных последствиях он не сообщал.

Напомним, что еще 3 беспилотника атаковали Москву ночью. Их якобы тоже сбили на окраинах города.

Неспокойно было также в других российских областях. В частности, взрывы прогремели в Арзамасе Нижегородской области. Там расположен приборостроительный завод. Его атаковали дроны СБУ.