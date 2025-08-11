Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на мера Москви Сергія Собяніна.
Що відомо про атаку на Москву 11 серпня?
Собянін о 9:35 повідомив, що російська "певео" нібито збила 2 безпілотники, які летіли на Москву.
О 10:01 – знову 2, о 10:14 – 1, о 10:32 – ще 2.
Тож загалом вранці понеділка до російської столиці наблизилися щонайменше 7 дронів.
На місці падіння уламків працюють спеціалісти екстрених служб,
– 4 рази звітував Собянін.
Жодних інших деталей про можливі наслідки він не повідомляв.
Нагадаємо, що ще 3 безпілотники атакували Москву вночі. Їх нібито теж збили на околицях міста.
Неспокійно було також в інших російських областях. Зокрема, вибухи пролунали в Арзамасі Нижегородської області. Там розташований приладобудівний завод. Його атакували дрони СБУ.