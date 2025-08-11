Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на мера Москви Сергія Собяніна.

Що відомо про атаку на Москву 11 серпня?

Собянін о 9:35 повідомив, що російська "певео" нібито збила 2 безпілотники, які летіли на Москву.

О 10:01 – знову 2, о 10:14 – 1, о 10:32 – ще 2.

Тож загалом вранці понеділка до російської столиці наблизилися щонайменше 7 дронів.

На місці падіння уламків працюють спеціалісти екстрених служб,

– 4 рази звітував Собянін.

Жодних інших деталей про можливі наслідки він не повідомляв.

Нагадаємо, що ще 3 безпілотники атакували Москву вночі. Їх нібито теж збили на околицях міста.

Неспокійно було також в інших російських областях. Зокрема, вибухи пролунали в Арзамасі Нижегородської області. Там розташований приладобудівний завод. Його атакували дрони СБУ.