Над регіоном нібито збили 12 БпЛА. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

Дивіться також Москва опинилася під атакою БпЛА, там лунали вибухи

Що відомо про атаку дронів на Тулу?

За повідомленнями російських ЗМІ, атака безпілотників розпочалася ввечері 10 серпня. В Тулі дрони нібито атакували "одне з цивільних підприємств".

Внаслідок цього, за словами гебрнатора Дмитра Миляєва, загинули 2 людей, ще 3 постраждали.

Ввечері над регіоном збили нібито 12 українських дронів. За повідомленнями місцевих телеграм-каналів ППО почала працювати біля 20:00 10 серпня. Вибухи лунали також над Алексином, Щекіно та Південним Скуратовим.

Російське Міноборони заявляє про збиття 66 дронів ЗСУ з вечора 10 серпня до ранку 11 серпня.

Нагадаємо, під атакою дронів було приладобудівне підприємство у Арзамасі. За словами губернатора Ніжнегородської області, безпілотники атакували дві промислові зони у регіоні. А в результаті відбиття атаки в Арзамаському окрузі нібито є одна жертва та двоє постраждалих.