Над регионом якобы сбили 12 БпЛА. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

Что известно об атаке дронов на Тулу?

По сообщениям российских СМИ, атака беспилотников началась вечером 10 августа. В Туле дроны якобы атаковали "одно из гражданских предприятий".

В результате этого, по словам гебрнатора Дмитрия Миляева, погибли 2 человека, еще 3 пострадали.

Вечером над регионом сбили якобы 12 украинских дронов. По сообщениям местных телеграмм-каналов ПВО начала работать около 20:00 10 августа. Взрывы раздавались также над Алексином, Щекино и Южным Скуратовым.

Российское Минобороны заявляет о сбитии 66 дронов ВСУ с вечера 10 августа до утра 11 августа.

Напомним, под атакой дронов было приборостроительное предприятие в Арзамасе. По словам губернатора Нижнегородской области, беспилотники атаковали две промышленные зоны в регионе. А в результате отражения атаки в Арзамасском округе якобы есть одна жертва и двое пострадавших.