Россия в огне: дроны атаковали Москву, вызвав пожары и разрушения

В ночь на 11 марта Россия оказалась под массированной атакой дронов. Основной удар приняла на себя Московская область, есть погибший, раненые, разрушенные дома, сожженные квартиры и авто.

Взрывы в России раздавались по всему Подмосковью и в приграничных с Украиной областях. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

Смотрите также Ряд российских регионов атаковали беспилотники: под ударом – Рязань и Московская область

Москву атаковали ударные БпЛА

Мэр российской столицы заявил, что на Москву летело 69 БпЛА. Ограничения действовали в аэропортах "Шереметьево" и "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский".

По информации российских пропагандистских СМИ, в результате атаки БПЛА в окрестностях Москвы погиб один человек – охранник предприятия "Мираторг" (мясная продукция). Пожар произошел на парковке этого промышленного предприятия.

На парковке "Мираторга" начался крупный пожар после удара БпЛА: смотрите видео

Общее число пострадавших в Мовсковской области оценивают в 5 человек. Около 20 автомобилей были повреждены.

Последствия атаки дронов в Москве и пригороде: фото российских СМИ

Один из дронов, вероятно, попал в последний этаж дома на Домодедовской улице Москвы. Также есть попадания БпЛА в дома в Раменском, Видном, Высоком Берегу.

В результате падения обломков дронов приостановлено движение поездов через станцию Домодедово. Впрочем, его, по сообщениям, быстро восстановили.

Обломки дрона упали и во дворе застройки в Черногорловке

В Раменском БпЛА повредили по меньшей мере 7 квартир. 12 человек из них эвакуированы, говорят в российской власти.

В Липецкой области, по словам местного губернатора, ранен один человек. 4 автомобиля получили повреждения.

Российское Минобороны заявляет о сбитии аж 337 дронов, из них более 90 – вблизи Москвы.

Беспилотники атакуют Москву: смотрите видео

Взрывы раздаются в пригороде Москвы: смотрите видео

Подмосковье атакуют ударные БпЛА: смотрите видео

В пригороде Москвы горят виллы: смотрите видео

БпЛА фиксировали в населенных пунктах Коломны, Зарайск, Серебряные пруды, Серпухово, Раменское, Воскресенск, Луховицы, Бронницы, Домодедово, Ленинское, Подольск, Электросталь и Котельники.