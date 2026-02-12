Так "сбивали", что взорвался арсенал: из-за детонации боеприпасов под Волгоградом эвакуируют поселок
- Под Волгоградом эвакуируют поселок Котлубань из-за взрывов боеприпасов после ночной атаки.
- Речь идет о крупном арсенале хранения и модернизации ракетно-артиллерийского вооружения.
Под российским Волгоградом после ночной атаки 12 февраля эвакуируют поселок Котлубань. Там возникла угроза взрыва на арсенале.
Об этом пишет Exilenova+ и волгоградский губернатор Андрей Бочаров.
Смотрите также "Бабская" в России: дроны массированно атаковали завод "Прогресс", энергетический и военный объект
Что известно об атаке на арсенал под Волгоградом?
Какой именно объект был атакован ночью, местные власти не уточняют.
Но мониторинговые каналы отмечают, что речь идет о большом арсенале хранения и модернизации ракетно-артиллерийского вооружения главного ракетно-артиллерийского управления на территории воинской части 57229/51 в поселке Котлубань.
Известно, что там произошел пожар после "падения обломков" во время отражения "ракетной атаки". Впрочем, похоже, масштабные разрушения на складе таки есть.
Пожар на арсенале возле Котлубани: смотрите видео
Традиционно говорят, что пострадавших якобы нет. Но масштабный пожар и детонация заставила власти организовать эвакуацию местных жителей.
Взрывы на объекте продолжаются.
Взрывы в России: последние новости
Ночью в России были атакованы военные объекты и в Тамбовской и Брянской областях, в частности завод "Прогресс" в Мичуринске.
Также был поражен НПЗ "Лукойл-Ухтанефтепереработка" в городе Ухта, республика Коми. Расстояние от Украины – 1700 километров.
А накануне Силы обороны поразили нефтеперерабатывающий завод в России, а также средства ПВО и другие объекты на ВОТ.