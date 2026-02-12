Укр Рус
12 февраля, 10:23
Так "сбивали", что взорвался арсенал: из-за детонации боеприпасов под Волгоградом эвакуируют поселок

София Рожик
Основные тезисы
  • Под Волгоградом эвакуируют поселок Котлубань из-за взрывов боеприпасов после ночной атаки.
  • Речь идет о крупном арсенале хранения и модернизации ракетно-артиллерийского вооружения.

Под российским Волгоградом после ночной атаки 12 февраля эвакуируют поселок Котлубань. Там возникла угроза взрыва на арсенале.

Об этом пишет Exilenova+ и волгоградский губернатор Андрей Бочаров.

Что известно об атаке на арсенал под Волгоградом?

Какой именно объект был атакован ночью, местные власти не уточняют.

Но мониторинговые каналы отмечают, что речь идет о большом арсенале хранения и модернизации ракетно-артиллерийского вооружения главного ракетно-артиллерийского управления на территории воинской части 57229/51 в поселке Котлубань.

Известно, что там произошел пожар после "падения обломков" во время отражения "ракетной атаки". Впрочем, похоже, масштабные разрушения на складе таки есть.

Пожар на арсенале возле Котлубани: смотрите видео

 

 

Традиционно говорят, что пострадавших якобы нет. Но масштабный пожар и детонация заставила власти организовать эвакуацию местных жителей.

Взрывы на объекте продолжаются.

