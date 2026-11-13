"Нептуны" прилетели: в Ростове-на-Дону атаковано производство и склад БПЛА

В ночь на 13 ноября украинские военные нанесли ракетный удар по объектам в Ростове-на-Дону. Береговой комплекс "Нептун" поразил объекты по производству, хранению и ремонту боевых беспилотников.

Как сообщил Генеральный штаб ВСУ, огневое поражение нанесли подразделения ракетных войск с помощью берегового ракетного комплекса "Нептун". Целевые удары пришлись на цепочку предприятий, обеспечивающих российские подразделения ударными беспилотниками на передовой.

Что известно об атаке

Под обстрел украинских ракет попало предприятие "Ионос", где захватчики наладили выпуск ударных беспилотников тактического уровня. Также военные поразили склад готовой продукции этой же компании, где хранились подготовленные к отправке аппараты.

Еще одной подтвержденной целью стал сервисный центр компании "Аэро-Хит". Это предприятие занимается техническим обслуживанием и восстановлением боевых беспилотников для российской оккупационной армии.

Компания является производителем разведывательных и ударных FPV-дронов "Велес" с основными производственными мощностями в Хабаровске, тогда как ростовский филиал выполнял роль ключевого ремонтного узла вблизи линии фронта.

Одновременное поражение производственной линии, склада и ремонтного центра существенно ослабляет возможности врага на передовой. Уничтоженные беспилотники сгорели на складе, запланированные к выпуску аппараты не сойдут с конвейера, а поврежденные дроны не удастся оперативно привести в рабочее состояние.

В военном командовании подчеркнули, что реализуют право на самооборону, гарантированное статьей 51 Устава ООН. Силы обороны планомерно разрушают военно-экономический потенциал агрессора для защиты гражданского населения и военных от ежедневных атак дронов.

Напомним, что в ночь на 13 ноября Москву, как утверждали российские телеграм-каналы, пыталось атаковать рекордное количество БПЛА. Кроме того, сообщалось, что в Волгограде горит НПЗ.