"Нептуни" прилетіли: у Ростові-на-Дону атаковано виробництво та склад БпЛА

Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, вогневе ураження здійснили підрозділи ракетних військ за допомогою берегового ракетного комплексу Нептун. Цільові удари припали на ланцюжок підприємств, які забезпечують російські підрозділи ударними безпілотниками на передовій.

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Що відомо про атаку

Під вогонь українських ракет потрапило підприємство "Іонос", де загарбники налагодили випуск ударних безпілотників тактичного рівня. Також військові поцілили у склад готової продукції цієї ж компанії, де зберігалися підготовлені до відправки апарати.

Ще однією підтвердженою ціллю став сервісний центр компанії "Аеро-Хіт". Це підприємство займається технічним обслуговуванням і відновленням бойових безпілотників для російської окупаційної армії.

Компанія є виробником розвідувальних і ударних FPV-дронів "Велес" із головними потужностями у Хабаровську, тоді як ростовський філіал виконував роль ключового ремонтного вузла поблизу лінії фронту.

Одночасне ураження виробничої лінії, складу та ремонтного центру суттєво послаблює спроможності ворога на передовій. Знищені безпілотники згоріли на складі, заплановані апарати не зійдуть із конвеєра, а пошкоджені дрони не вдасться оперативно повернути до ладу.

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У військовому командуванні наголосили, що реалізують гарантоване статтею 51 Статуту ООН право на самооборону. Сили оборони планомірно руйнують воєнно-економічний потенціал агресора задля захисту цивільного населення та військових від щоденних дронових атак.

Нагадаємо, що у ніч на 13 листопада Москву, як стверджували російські телеграм-канали, намагалася атакувати рекордна кількість БпЛА. Окрім того, повідомлялося, що у Волгограді палає НПЗ.