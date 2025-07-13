Дроны ударили по НПЗ в Кстово: несколько областей России вздрогнули от взрывов
- В ночь на 13 июля дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в Кстово, вызвав пожар и отключение электроэнергии в нескольких районах.
- В результате атаки также объявили режим опасности в Татарстане, Воронежской и Курской областях, где работала ПВО и перехватила несколько беспилотных летательных аппаратов.
В российском городе Кстово в ночь на 13 июля происходила атака неизвестными дронами. Под удар попал район, где расположен нефтеперерабатывающий завод.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на российские телеграмм-сообщества.
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Где в России раздавались взрывы из-за атаки БпЛА?
Ночь воскресенья, 13 июля, оказалась для россиян адской. Над несколькими областями пролетали дроны, некоторые из них попали по предприятию в Кстово. В результате атаки, что вероятно, происходила по местному НПЗ, многие районы остались без света. Лишь после 06:00 в Нижнегородской области объявили отбой тревоги из-за применения дронов.
В сети появилось видео, на котором заметно черный дым в небе над Кстовским заводом. Ночью там горел пожар, который не могли ликвидировать даже утром. Сейчас последствия атаки и возгорания на НПЗ неизвестны.
На Кстовском НПЗ произошел пожар после атаки дронов: смотрите видео
Звуки взрывов слышали не только в Кстово, но и в соседних городах к западу от областного центра.
Наши читатели из Володарска, Решитихи и Дзержинска сообщают о звуках взрывов от работы систем ПВО,
– сообщили в телеграм-канале "Мой Нижний Новгород".
Справка: в Кстово расположен завод "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" – одно из крупнейших предприятий нефтепереработки бензинового профиля в России. Предприятие изготавливает нефтепродукты, такие как автомобильное, авиационное и дизельное топливо, нефтебитумы и другую продукцию, востребованную на рынке.
Последствия обстрела Кстовского НПЗ: видео
Режим опасности из-за применения дронов по России объявляли также в Татарстане и Воронежской областях. На Курщине тем временем была угроза ракетного обстрела.
Губернатор Воронежской области Александр Гусева сообщил, что в одном из районов работала ПВО, которая якобы обнаружила и уничтожила несколько беспилотных летательных аппаратов. Там обошлось без пострадавших и разрушений.
Всего же, по данным российского минобороны, за ночь их военным удалось перехвачено 36 БПЛА. Сообщается, что они якобы летели из Украины и были "самолетного типа". 26 дронов сбили над территорией Белгородской области, четыре – над Воронежской, три – над Липецкой и три – над Нижегородской.
Напомним, 10 июля в России произошел взрыв на трубопроводе, который обслуживает военно-промышленный комплекс в трех областях. На важном для оккупантов объекте произошел мощный пожар, нанесший значительный материальный ущерб.