Атака БпЛа и выстрелы: в Орловской области России прошла "взрывная" ночь

В ночь на 14 августа беспилотники продолжали атаковать Россию. На этот раз под прицелом была Орловская область.

Местная публика была "в восторге". Она стала свидетелем якобы сбивания с вертолета БпЛа, передает 24 Канал.

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Как в Орловской области сбивали БпЛа

В сети распространяют видео, где шокированные россияне следят за атакой беспилотников. Вероятно, оно знято в селе Анахино Орловской области, которая, к слову, граничит с Курской.

Оху*ть! Война, нах*й! Война уже в Анахино, стреляют!

– кричит перепуганный россиянин.

Пока неизвестно других деталей ночной атаки на Орловщину, власти области также еще не комментировали эту "взрывную" ночь.

Добавим, что неспокойно было этой ночью также в Воронежской и Курской областях. Власти обоих регионов рассказывали, что взрывы, которые раздавались, – работа российской ПВО.

Осторожно, нецензурная лексика! Жители Анахино увидели войну собственными глазами: смотрите видео