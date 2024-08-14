Місцева публіка була "в захваті". Вона стала свідком нібито збиття з вертольота БпЛа, передає 24 Канал.

Дивіться також У Єкатеринбурзі прогримів потужний вибух: місто охопила сильна пожежа

Як в Орловській області збивали БпЛа

У мережі поширюють відео, де шоковані росіяни слідкують за атакою безпілотників. Ймовірно, воно зняте у селі Анахіно Орловської області, яка, до слова, межує із Курською.

Оху*ть! Війна, нах*й! Війна вже в Анахіно, стріляють!

– кричить переляканий росіянин.

Наразі невідомо інших деталей нічної атаки на Орловщину, влада області також ще не коментувала цю "вибухову" ніч.

Додамо, що неспокійно було цієї ночі також у Воронезькій та Курській областях. Влада обох регіонів розповідала, що вибухи, які лунали, – робота російської ППО.

Обережно, нецензурна лексика! Мешканці Анахіно побачили війну власними очима: дивіться відео