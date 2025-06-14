Россию в ночь на 14 июня снова атаковали десятки "добрых" БПЛА. Традиционно, россияне отчитались, что якобы пострадавших и повреждений на земле нет.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ. Однако, уже известно о повреждении ключевого завода химпрома России "Невинномысский Азот", где, по некоторым данным, есть пострадавший.

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Что известно об атаке БПЛА на Россию 14 июня

Российское минобороны отчиталось, что в период с 20:00 13 июня до 7:00 14 июня по местному времени "певео" якобы перехватила и уничтожила 66 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа:

30 – над территорией Воронежской области,

10 – над Белгородской областью,

8 – над Ставропольским краем,

6 – над территорией Крыма,

1 – над Самарской областью,

11 – над акваторией Азовского моря.

Зафиксировано падение обломков в промзоне Невинномысска. Сначала сообщалось, что есть пострадавший и ему оказывается необходимая медицинская помощь, а на месте атаки работают оперативные службы и проводится обследование территории.

Однако, утром местные власти сообщили, что пострадавшего нет.

Также БПЛА атаковали один из промобъектов Новокуйбышевска Самарской области, а именно ООО "Новокуйбышевский завод катализаторов".

Там тоже отчитались, что повреждений и пострадавших нет.