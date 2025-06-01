Дроны атакуют российский Орел: взрывы слышны в районе НПЗ
- Ночью 16 июня в Орле прогремели по меньшей мере четыре взрыва.
- Местные жители видели вспышки в районе нефтебазы.
Ночью 16 июня неспокойно было в Орле. Местные телеграм-каналы сообщают об атаке беспилотников на город.
По меньшей мере четыре взрыва прогремели над городом Орел, передает 24 Канал.
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Атака на НПЗ в Орле
Местные жители рассказали, что видели несколько вспышек на небе в районе местной нефтебазы. По предварительным данным, сработала система ПВО. Сейчас официальной информации о разрушениях и пострадавших нет.
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Напомним, что украинские беспилотники в последнее время почти ежедневно посещают страну-агрессора. Так, в ночь на 15 июня наши дроны побывали в небе над Татарстаном. Там они "передали пламенный привет" особой экономической зоне "Алабуга", а точнее заводу, который там расположен. Это печально известное предприятие по производству "Шахедов".
Ночью 14 июня дроны побывали в Самарской области, где совершили визит на "Новокуйбышевский завод катализаторов". Он обеспечивает Россию катализаторами, без которых не работают ее нефтеперерабатывающие заводы. Той же ночью беспилотники поразили завод в Ставропольском крае. Здесь развернуто производство водорастворимых удобрений, которые адаптируются к потребностям военной химии.