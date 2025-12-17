Серия взрывов прогремела в Славянске-на-Кубани в России: под ударами, вероятно, местный НПЗ
- В Славянске-на-Кубани, Россия, в результате атаки беспилотников прогремела серия взрывов, вероятно вызвавших пожар на нефтеперерабатывающем заводе.
- Очевидцы и видеоматериалы свидетельствуют об ударах дронов и масштабном пожаре на объекте в Славянском районе Краснодарского края.
В ночь на 17 декабря Россия снова подверглась атаке беспилотников. В нескольких регионах фиксировали взрывы, а в Славянске-на-Кубани, по предварительным данным, вспыхнул пожар на нефтеперерабатывающем объекте.
В Славянском районе Краснодарского края прогремела серия взрывов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские телеграмм-каналы.
Что известно об атаке на Славянск-на-Кубани?
Около 01:23 в местных пабликах появились сообщения, что в Славянском районе Краснодарского края с 00:45 регулярно раздавались взрывы. Очевидцы утверждают, что после них в городе был виден масштабный пожар.
В то же время в соцсетях начали распространять видео, на которых, как отмечается, дроны наносят удары по нефтеперерабатывающему заводу в Славянске-на-Кубани. На обнародованных кадрах заметно яркое свечение и огонь, предположительно от пожара на объекте.
Славянск-на-Кубани атакуют дроны: смотрите видео
Взрывы в Славянске-на-Кубани: смотрите видео
В Славянске-на-Кубани, вероятно атакован НПЗ: смотрите видео
Дроны летают прямо над головами россиян: смотрите видео (внимание, присутствует ругань!)
Взрывы также раздавались в Саратове, Энгельсе и Ейске
Этой же ночью российские каналы сообщали о взрывах в Саратове, Энгельсе и вблизи Ейска.
Сообщается о якобы атаке дронов ВСУ и работу российской ПВО. В частности под ударом оказался Саратовский НПЗ.