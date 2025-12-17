Укр Рус
17 декабря, 02:52
Серия взрывов прогремела в Славянске-на-Кубани в России: под ударами, вероятно, местный НПЗ

Сергей Попович
Основные тезисы
  • В Славянске-на-Кубани, Россия, в результате атаки беспилотников прогремела серия взрывов, вероятно вызвавших пожар на нефтеперерабатывающем заводе.
  • Очевидцы и видеоматериалы свидетельствуют об ударах дронов и масштабном пожаре на объекте в Славянском районе Краснодарского края.

В ночь на 17 декабря Россия снова подверглась атаке беспилотников. В нескольких регионах фиксировали взрывы, а в Славянске-на-Кубани, по предварительным данным, вспыхнул пожар на нефтеперерабатывающем объекте.

В Славянском районе Краснодарского края прогремела серия взрывов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские телеграмм-каналы.

Что известно об атаке на Славянск-на-Кубани?

Около 01:23 в местных пабликах появились сообщения, что в Славянском районе Краснодарского края с 00:45 регулярно раздавались взрывы. Очевидцы утверждают, что после них в городе был виден масштабный пожар.

В то же время в соцсетях начали распространять видео, на которых, как отмечается, дроны наносят удары по нефтеперерабатывающему заводу в Славянске-на-Кубани. На обнародованных кадрах заметно яркое свечение и огонь, предположительно от пожара на объекте.

Славянск-на-Кубани атакуют дроны: смотрите видео

Взрывы в Славянске-на-Кубани: смотрите видео

В Славянске-на-Кубани, вероятно атакован НПЗ: смотрите видео

Дроны летают прямо над головами россиян: смотрите видео (внимание, присутствует ругань!)

Взрывы также раздавались в Саратове, Энгельсе и Ейске

  • Этой же ночью российские каналы сообщали о взрывах в Саратове, Энгельсе и вблизи Ейска.

  • Сообщается о якобы атаке дронов ВСУ и работу российской ПВО. В частности под ударом оказался Саратовский НПЗ.