2 августа Россию и оккупированный Крым массированно атаковали дроны. Произошли "хлопки" на нефтеперерабатывающих заводах и нефтебазах.

Так, очень громко было в Рязани, Новокуйбышевске и Феодосии. Позже минобороны России уточнило, что над 9 регионами было якобы обезврежено 112 украинских беспилотников, передает 24 Канал.

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Что известно об атаке на НПЗ под Самарой 2 августа?

В частности, в Самарской области было сбито якобы 5 беспилотников. Под утро жители Новокуйбышевска, расположен в 20 километрах к северо-западу от Самары, наблюдали, как над их город кружили дроны, а затем, как горел местный НПЗ. Они не скрывали эмоций. Настолько "обычные" россияне были поражены ярким "хлопком", который образовали наши дроны. Отмечается, что была поражена установка ЭЛОУ АВТ-11 на нефтеперерабатывающем заводе.

Как россияне реагировали на удар по НПЗ: смотрите видео, содержит нецензурную лексику

Как пылает НПЗ: смотрите видео

Прилет по установке ЭЛОУ АВТ-11: смотрите видео

"Хлопок" на НПЗ с другого ракурса: смотрите видео

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе: смотрите видео

Обратите внимание! Установки ЭЛОУ-АВТ-11 – это ключевой технологический комплекс на нефтеперерабатывающем заводе, предназначен для первичной переработки нефти.



К слову, губернатор области Вячеслав Федорищев признал атаку на регион, а также и тот факт, что украинские беспилотники попали по одному из "промышленных предприятий". Также чиновник сообщил, что в области введены временные ограничения мобильного интернета, а в аэропорту "Курумоч" действуют временные ограничения на прием и отправку воздушных судов.