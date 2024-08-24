"Хлопок" в Воронежской области, ракетная атака на Юг Украины: хронология 913 дня войны
Украинское сопротивление российской агрессии продолжается. Наша страна празднует третий День Независимости в условиях полномасштабной войны. Благодаря защитникам, которые сдерживают вражеское наступление, в частности в Донецкой области.
Что происходило на фронте, в политике и дипломатии в течение 913 дня большой войны, передает 24 Канал.
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В пятницу, 23 августа, украинские силы продолжили незначительное продвижение вблизи Суджи на фоне продолжения операции в Курской области. По последним данным, Украина контролирует 900-1300 квадратных километров территории Курской области. Ночью мониторинговые каналы писали о вероятных пусках Х-22 в направлении Одесской области. Взрывы слышали в Одесской области. Вероятно, это была работа ПВО. В Острогожске, Воронежской области произошло "попадание обломков сбитого БПЛА, что привело к пожару и детонации взрывоопасных объектов". Вероятно, попадание в склад боеприпасов.
Украинское наступление на Курщине продолжается
В Одесской области ночью раздавались взрывы
В Воронежской области прилет в склад боеприпасов
В пятницу, 23 августа, украинские силы продолжили незначительное продвижение вблизи Суджи на фоне продолжения операции в Курской области.
По последним данным, Украина контролирует 900-1300 квадратных километров территории Курской области.
Ночью мониторинговые каналы писали о вероятных пусках Х-22 в направлении Одесской области.
Взрывы слышали в Одесской области. Вероятно, это была работа ПВО.
В Острогожске, Воронежской области произошло "попадание обломков сбитого БПЛА, что привело к пожару и детонации взрывоопасных объектов". Вероятно, попадание в склад боеприпасов.