"Хлопок" в Воронежской области, ракетная атака на Юг Украины: хронология 913 дня войны

24 августа 2024, 06:16
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Автор: Анастасия Колесникова

Украинское сопротивление российской агрессии продолжается. Наша страна празднует третий День Независимости в условиях полномасштабной войны. Благодаря защитникам, которые сдерживают вражеское наступление, в частности в Донецкой области.

Что происходило на фронте, в политике и дипломатии в течение 913 дня большой войны, передает 24 Канал.

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06:10, 24 августа

Украинское наступление на Курщине продолжается

В пятницу, 23 августа, украинские силы продолжили незначительное продвижение вблизи Суджи на фоне продолжения операции в Курской области.

По последним данным, Украина контролирует 900-1300 квадратных километров территории Курской области.

06:09, 24 августа

В Одесской области ночью раздавались взрывы

Ночью мониторинговые каналы писали о вероятных пусках Х-22 в направлении Одесской области.

Взрывы слышали в Одесской области. Вероятно, это была работа ПВО.

06:08, 24 августа

В Воронежской области прилет в склад боеприпасов

В Острогожске, Воронежской области произошло "попадание обломков сбитого БПЛА, что привело к пожару и детонации взрывоопасных объектов". Вероятно, попадание в склад боеприпасов.