"Хлопок" в Воронежской области, ракетная атака на Юг Украины: хронология 913 дня войны

Украинское сопротивление российской агрессии продолжается. Наша страна празднует третий День Независимости в условиях полномасштабной войны. Благодаря защитникам, которые сдерживают вражеское наступление, в частности в Донецкой области.

Что происходило на фронте, в политике и дипломатии в течение 913 дня большой войны, передает 24 Канал.

Смотрите также "Особенно Киева": Германия предупреждает о возможном усилении обстрелов ко Дню Независимости