Там также военный аэродром: дроны пытались атаковать еще и Энгельс

Россию утром 27 июля атаковали дроны. Как оказалось, под прицелом был, в частности, город Энгельс Саратовской области.

Там расположен военный аэродром. О последствиях атаки по Энгельсу уже отчиталось руководство области, пишет 24 Канал.

Смотрите также Более тысячи "демобилизованных" оккупантов и сотни единиц техники: потери врага на 27 июля

В Энгельсе расположена одна из крупнейших военно-воздушных баз России

В городе расположен аэродром "Энгельс". Это одна из крупнейших военно-воздушных баз в России.

Именно туда этой ночью направлялись беспилотники. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин утверждает, что атака аэродрому якобы не навредила.

В Энгельсе сегодня утром (27 июля – 24 Канал) ликвидировали БПЛА. Пострадавших и разрушений инфраструктуры во время падения обломков нет,

– заверил Бусаргин.

В 2024 году аэродром "Энгельс" атаковался уже дважды – в марте и апреле. Расположен он примерно в 900 километрах от Харькова и является частью так называемой "ядерной триады" России. Здесь базируются российские стратегические бомбардировщики. Аэродром оборудован необходимой инфраструктурой для обслуживания больших и тяжелых самолетов.

Добавим, что утром 27 июля дроны атаковали также Рязанскую область. Там под прицелом был военный аэродром "Дягилево". Кроме этого, взрывы также слышали рядом с нефтеперерабатывающим заводом.

В то же время Минобороны России отчитались, что якобы их ПВО "успешно" уничтожила 7 БПЛА над Курской, 3 – над Белгородской, 2 – над Ростовской, 1 – над Брянской и 1 – над Липецкой областями.