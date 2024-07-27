Россия жалуется на массированную атаку БпЛА, в нескольких регионах слышали взрывы

Россия заявила о массированной атаке беспилотников. В ночь на 27 июля воздушную тревогу объявляли в нескольких регионах страны-агрессора.

Традиционно российские власти обвиняют в атаке Украину. Об этом пишут российские СМИ.

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Что известно об этой атаке БпЛА

Сначала Россия заявила об атаке на Брянскую область. Губернатор региона Александр Богомаз и минобороны России заявили, что 26 июля в интервале времени с 21:00 до 23:40 якобы уничтожен и перехвачен аж 21 БпЛА.

Массированной атаке подверглись несколько муниципальных районов области... все воздушные цели перехвачены и уничтожены. В течение часа подразделениями министерства обороны России уничтожено еще двенадцать беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Шесть БПЛА – над Выгоницким районом, три беспилотника сбиты над территорией Трубчевского района, по одному – над Карачевским, Брасовским и Брянским районами. Пострадавших и разрушений нет,

– заявил губернатор.

Впоследствии, после полуночи, воздушную тревогу объявили уже в Курской области. Местных даже "побаловали" сиреной, чтобы они могли перейти в укрытие. В России это довольно редкое явление.

Сирена в Курской области: смотрите видео

Местные телеграмм-каналы писали, что было громко в Курчатове, а также в Медвенском, Великосолдатском, Обоянском и Белевском районах.

Взрыв в Медвенском районе: смотрите видео

Впоследствии губернатор Курской области Алексей Смирнов заявил, что в небе над регионом якобы сбили 6 БпЛА самолетного типа.

Напомним, что в ночь на 26 июля дроны также атаковали Ростовскую область. По меньшей мере три беспилотника засняли на видео над самым областным центром.