"Чо это": в России горит нефтебаза в Октябрьском

О крупном пожаре в районе поселка Октябрьский в Волгоградской области стало известно ночью 27 июля. Предположительно, поражена нефтебаза.

24 Канал собрал детали.

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Что известно о возможном поражении нефтебазы в Октябрьском и где это на карте России

Сейчас о событиях очень мало информации. Но есть яркие кадры.

Пожар в Октябрьском ночью 27 июля 2025 года / Фото из сети

Росавиация ввела в аэропорту Волгограда временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Губернатор Волгоградской области написал, что "украинские беспилотники ночью пытались атаковать" область.

Из-за падения обломков дронов нарушено питание в контактной сети железной дороги в Октябрьском районе,

– добавил он.

В Октябрьском расположена железнодорожная станция Жутово – вероятно, именно о ней говорится в сообщении губернатора.

Поселок Октябрьский на карте России

Также в интернете распространяются ролики с места происшествия. На одном из них подростки спрашивают "чо это", снимая пожар. Но впоследствии визжат и убегают.

В России горит нефтебаза в Волгоградской области: смотрите видео (осторожно, ругань!)

В телеграм-каналах приводят такие координаты: