Об этом 24 Каналу рассказал летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе и военный эксперт Роман Свитан, прокомментировав атаку беспилотников по России 29 января. Силы обороны Украины выбрали очень интересное направление для удара.

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Что известно о взрывах в России 29 января

Один из дронов находился уже в Ленинградской области. Его сбили на расстоянии около 100-170 километров от так называемой "дачи Путина". Ею владеет компания, которая связана с близким другом Путина Юрием Ковальчуком и его сыном.

По словам Свитана, "дача Путина" – интересная цель. Но вряд ли беспилотников летел именно туда. Сама Ленинградская область и территория, которая идет дальше на север, имеет огромное количество различных военных объектов.

Куда не плюнешь там, то попадешь на военный объект. Можно даже ударить по российскому флоту. Вероятнее всего, дрон летел по какому-то военному объекту. А вокруг различной недвижимости, которая принадлежит Путину и его друзьям, всегда есть много ПВО разного уровня,

– сказал Свитан.

Беспилотникам лучше облетать такие зоны. Но вполне возможно, что таким образом удается выявлять вражескую противовоздушную оборону, чтобы улучшить маршрут для следующих дронов.

Напомним, что в тот вечер беспилотники "нашли" Нижегородский нефтеперерабатывающий завод в городе Кстово. Это предприятие перерабатывает от 15 до 17 миллионов тонн нефти в год.