Про це 24 Каналу розповів льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі та військовий експерт Роман Світан, прокоментувавши атаку безпілотників по Росії 29 січня. Сили оборони України обрали дуже цікавий напрямок для удару.

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Що відомо про вибухи в Росії 29 січня

Один з дронів перебував вже у Ленінградській області. Його збили близько за 100-170 кілометрів від так званої "дачі Путіна". Нею володіє компанія, яка пов'язана з близьким другом Путіна Юрієм Ковальчуком та його сином.

За словами Світана, "дача Путіна" – цікава ціль. Але навряд чи безпілотників летів саме туди. Сама Ленінградська область і територія, яка йде далі на північ, має величезну кількість різних військових об'єктів.

Куди не плюнеш там, то потрапиш на військовий об'єкт. Можна навіть вдарити по російському флоту. Найімовірніше, дрон летів по якомусь військовому об'єкту. А навколо різної нерухомості, яка належить Путіну та його друзям, завжди є багато ППО різного рівня,

– сказав Світан.

Безпілотникам краще облітати такі зони. Але цілком можливо, що у такий спосіб вдається виявляти ворожу протиповітряну оборону, аби покращити маршрут для наступних дронів.

Нагадаємо, що того вечора безпілотники "знайшли" Нижнєгородський нафтопереробний завод у місті Кстово. Це підприємство переробляє від 15 до 17 мільйонів тонн нафти за рік.