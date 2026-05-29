СБУ ночью ударила по стратегическим НПС "Ярославль-3" и порту "Темрюк"

Ночью 29 мая Украина атаковала дронами страну-агрессора. Наши защитники поразили важные объекты на территории России.

Дроны поразили стратегическую нефтеперекачивающую станцию ​​с собственным резервуарным парком "Ярославль-3" в Ярославской области и газовый терминал порта "Темрюк" в Краснодарском крае. Об этом сообщили в СБУ.

Каковы последствия ночной атаки украинских дронов на Россию?

НПС "Ярославль-3" является составной частью магистральной Балтийской трубопроводной системы (БТС-1) и поставляет сырье на расположенный вблизи НПЗ "Славнефть-ЯНОС", а также экспортных терминалов порта Приморск.

После атаки беспилотников там загорелись три резервуара с сырой нефтью. Площадь пожара достигала более 5 тысяч квадратных метров.

В результате ударов по газовому терминалу порта "Темрюк" зафиксирован пожар на территории ООО "Мактрен – Нефть". Вспыхнули, в частности, газовый трубопровод на пирсе причала и здания.

На этом объекте осуществляется перевалка сжиженного газа из вагонов и танк-контейнеров на специализированные суда-газовозы.

Такие спецоперации СБУ уменьшают нефтяной экспорт России, являющийся главным источником доходов ее бюджета.

К слову, в ночь на 29 мая 2026 года Силы обороны атаковали Волгоградский нефтеперерабатывающий завод. По данным Генштаба ВСУ, на заводе возник пожар. Повреждены установки первичной и вторичной переработки нефти, после чего предприятие остановило работу. Масштабы разрушений уточняются.

Также СБУ сообщила о поражении 16-го центра ФСБ России, занимающегося радиоэлектронной разведкой и наведением ракет по территории Украины. После атаки часть ключевой инфраструктуры центра была выведена из строя.